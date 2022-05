Nos enfants sont extraordinaires. Repères pour bien grandir

Dans sa préface, Catherine Dolto déclare : "Peut-on distiller le lait de la tendresse humaine, comme disait le grand William Shakespeare. Pour en faire du petit lait ? Je ne sais pas. Mais j'ai dégusté ce petit bijou de livre comme le produit d'une distillation d'expériences et de savoir, bien décantés par un passage par le dessin qui donne tout à coup une nouvelle dimension au propos. L'humour, la créativité du trait et des images se déploient et viennent rendre plus fort le message humaniste de Christine Schuhl". Voici une bien belle rencontre entre dessins et connaissances autour de l'enfant. Du bébé qui n'arrive pas de nulle part, à l'adulte responsable, ce sont de multiples chemins possibles qui se construisent, s'explorent et se partagent. Comment préserver le sens de nos valeurs à travers notre démarche éducative ? Comment s'inscrire dans un respect inconditionnel de l'enfant pour ne jamais oublier que nos enfants sont extraordinaires et tous capables de grandes choses ? Ce livre est une invitation pour une lecture "colorée" , à rebondissements... Un livre à laisser trainer pour ouvrir la discussion, avec humour et optimisme.