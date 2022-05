Tâvutatèt Tome 2 : Déterminée !

Même momifié, on peut accomplir de grandes choses ! Cela fait quelque temps déjà que la princesse égyptienne Tâvutatèt a déserté son sarcophage au musée du Caire pour rejoindre l'Angleterre. Après avoir échappé à ses ennemis, les Mowlausses, elle doit redoubler d'efforts et intensifier ses recherches si elle souhaite retrouver sa mère : la célèbre pharaonne est toujours emprisonnée et le temps presse ! Heureusement, Tâvutatèt peut compter sur ses nouveaux amis, un clan de créatures fantastiques un peu loufoques qui vont la soutenir dans sa quête. Ensemble, ils vont plonger au coeur de l'Egypte ancienne pour en déceler les mystères. Plus que jamais, Tâvutatèt devra faire preuve d'audace et prendre des risques ! C'est aussi le moment de préparer un grand voyage itinérant autour du monde. A bord d'un bus anglais retapé, nos héros vont sillonner les routes afin de convaincre d'autres créatures de s'allier à leur cause pour éliminer une bonne fois pour toutes leurs ennemis ! Avec Tâvutatèt, plongez dans l'univers de l'Egypte ancienne et partez à la rencontre de personnages extraordinaires qui défient le temps et incarnent des légendes séculaires. Un second tome, au ton décalé, plein d'actions et de suspens !