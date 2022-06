Tests de mathématiques et de raisonnement logique. Police, gendarmerie, douanes, administration pénitentiaire 2022-2023, Edition 2022-2023

Les épreuves de mathématiques et de raisonnement logique sont présentes dans de nombreux concours et effraient souvent les candidats. Cet ouvrage accompagne les aspirants aux concours de sous-officier de la gendarmerie, gardien de la paix, gardien-brigadier de police municipale, surveillant pénitentiaire, contrôleur des douanes et agent de constatation des douanes dans leur préparation des écrits. Vous y trouverez plus de 500 questions entièrement corrigées issues de sujets d'annales, ainsi que des questions inédites.