Recettes sans courses. Votre placard est votre meilleur ami

Vous ne savez jamais quoi cuisiner ? Vos placards regorgent d'aliments que vous ne savez pas comment associer ? Vous avez encore oublié de faire une liste de course et vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour votre plat ? Voici 60 recettes à réaliser (presque uniquement) à partir à partir du contenu de votre placard. On sous-estime l'importance de nos placards dans l'organisation de notre cuisine au quotidien. Constituer un placard de base simple vous permettra de ne jamais être à court d'idée ni d'envie lors de la réalisation de vos repas de la semaine. Pas la peine de faire des listes de courses à rallonge, si votre placard est complet, quelques produits frais vous suffiront pour réaliser des repas simples, faciles et gourmands. Emincé de poulet fermier grillé et salsa ratatouille piquante avec olives et herbes, papillote de blanc de dinde au pesto et légumes, brick de sardine au pesto, poêlée de quinoa aux crevettes, coulis arrabiatta, pilaf de chou-fleur aux épices et gingembre frais, tourte feuilletée aux légumes et à l'estragon... Suivez nos conseils pour constituer votre placard idéal puis laissez-vous guider par nos recettes pour ne plus jamais vous arracher les cheveux sur le menu du jour. - Des recettes très simples mais très gourmandes à base de viande, de poisson ou de légumes - Des conseils pour constituer et entretenir un placard de base idéal, prêt à affronter toutes les situations - Des recettes à adapter : pour certaines recettes nous avons prévu des variantes pour plaire à tous les goûts et s'adapter aux ingrédients que vous avez sous la main - L'autrice, Stéphanie de Turckheim, auteure de nombreux livres chez Hachette Pratique, est une référence