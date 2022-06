Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles

La ferme-auberge des Walch est une institution dans la vallée de Munster. Ici, les touristes affluent pour goûter la cuisine de Robert, un fermier solitaire qui préfère la compagnie des légumes à celle des hommes. Râleur et introverti, Robert reste une énigme. Comment un homme aussi bourru peut-il créer des mets doux et délicats ? Et ses secrets sont bien gardés... A moins qu'une rencontre ne le pousse à inviter le monde réel dans son univers fantasque et merveilleux. Une pincée de nature, un soupçon de gourmandise et une bonne dose de tendresse... La recette idéale d'un roman savoureux !