Point d'excès dans la maison d'Harpagon. Avare impénitent, il préfère encore son or au bonheur de ses enfants. C'est décidé : il mariera son fils à une riche veuve et donnera sa fille à un vieillard qui accepte de l'épouser sans dot. Dès lors, ruse et détermination suffiront-elles à déjouer les plans de l'horrible barbon ? TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteur- Genre de l'oeuvre- Sources et réception de l'oeuvre- ChronologieTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Histoire des arts- Education aux médias et à l'information- Un livre, un filmGROUPEMENTS DE TEXTES- L'autorité paternelle et le mariage au XVII ? siècle- Les conséquences de l'avarice sur les rapports familiauxCAHIER ICONOGRAPHIQUE.