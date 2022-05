Contes de monstres et de fées

Une mauvaise fée transforme Babiole en singe. Cette monstrueuse métamorphose marque le début d'une série d'aventures où notre héroïne devra faire preuve d'une grande bravoure... Ce recueil, qui réunit Babiole, La Belle aux cheveux d'or et Belle-Belle, déploie toute l'imagination d'une conteuse virtuose. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'autrice- Contexte culturel- Genre de l'oeuvre- Pour mieux interpréter- Chronologie et carte mentaleTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Histoire des arts- Education aux médias et à l'informationGROUPEMENTS DE TEXTES- Métamorphoses à travers les siècles- S'habiller en garçonCAHIER ICONOGRAPHIQUE.