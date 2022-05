Le 2 novembre 1963, à Saigon, les deux frères Diem mis au pouvoir par l'Amérique sont assassinés lors d'un coup d'Etat militaire dont les circonstances restent confuses. Est-ce une coïncidence si trois semaines plus tard, à Dallas, J. F. Kennedy est assassiné à son tour ? Et si la guerre du Vietnam s'enfonce alors dans sa phase la plus meurtrière et la plus longue ? Fondé sur des archives ignorées, Sous l'oeil des oiseaux-moqueurs remonte aux sources d'un engrenage mortel situé dans le Vietnam partagé, après Dien Bien Phu, entre le régime communiste d'Hanoi que soutient la Chine et le Sud dirigé avec l'aide américaine par le catholique Ngo Dinh Diem et sa famille. Qui, dans toute crise de civilisation, manoeuvre et décide d'un avenir tragique ? Espionnage et guerre psychologique, tractations secrètes, trahisons et intrigues de palais jalonnent cet ample récit aux allures de thriller que domine la présence de deux femmes : l'ironique Hélène Hoppenot, toute à sa quête photographique et spirituelle d'une Asie en train de basculer, et la flamboyante Mme Nhu, égérie du régime de Diem. Cette histoire exemplaire jette une lumière étonnante sur bien des mystères de notre époque la plus actuelle.