L'évolution des forces politiques en Bretagne. Comment la région est passée de la droite à la gauche (1946-2004)

De la Libération au début des années 2000, la Bretagne historique a connu de profondes transformations économiques, sociales, religieuses et culturelles. L'ouvrage analyse les mutations politiques d'une région qui, de dominée par les droites et les centres sous la IVe et au début de la Ve République, est passée à gauche dans les années 1980-2000 devenant jusqu'en 2017 un bastion du Parti socialiste. Ces évolutions s'inscrivent dans le temps des guerres coloniales (Indochine, Algérie) et des crises (1958, 1968) et dans le champ des recompositions et de l'histoire des forces politiques (du gaullisme et des droites, de la démocratie chrétienne et du radicalisme, des socialismes et du communisme). Une attention particulière est portée aux enjeux électoraux nationaux (présidentiels et législatifs) et locaux (départementaux et municipaux) en mettant l'accent sur l'itinéraire, la carrière, les évolutions partisanes des élus à tous les niveaux de la vie publique. Pendant ce demi-siècle, la Bretagne a fourni des hommes et quelques femmes à plusieurs gouvernements. Mais l'action des militants n'est pas oubliée, ni celle des partis et des forces minoritaires (extrême gauche, mouvement breton, extrême droite).