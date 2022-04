Paris by plaques : le 5e arrondissement

Une découverte inédite de cet arrondissement de la rive gauche de Paris, à juste titre considéré comme le plus culturel de Paris où ont vécu, travaillé et où sont morts, parfois, les intellectuels, les savants, les artistes, les poètes les plus célèbres des siècles passés. De Verlaine à Freud, en passant par Marie Curie ou Tsuji Kunio et Denis Diderot, une dizaine de promenades au fil des plaques commémoratives fixées aux immeubles de ces rues chargées d'histoire et d'anecdotes... La place du Panthéon, la rue Mouffetard, le boulevard Saint-Germain ou la rue des Bernardins et leurs illustres habitants n'auront plus de secrets pour les amateurs en possession de ce guide. Plus de 300 photographies et plus de 20 portrait originaux, dessinés par l'auteure, viennent compléter les textes