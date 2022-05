Signer les émotions avec bébé

Apprenez à signer 50 émotions pour aider votre bébé à exprimer au mieux son ressenti tout en réduisant la frustration, les pleurs et les incompréhensions. Avant de s'exprimer correctement verbalement, les enfants communiquent naturellement à l'aide de gestes ! Pour partager avec eux des échanges riches et bienveillants, il est possible de leur proposer des signes, issus de la langue des signes française. Ainsi, votre enfant pourra, s'il le souhaite, se faire comprendre plus facilement. Il prendra goût à communiquer et une réelle complicité naîtra de vos interactions ! Dans ce livre, retrouvez toutes les réponses à vos questions : - D'où vient cette pratique ? - Pourquoi utiliser les signes avec son enfant ? Quels sont les avantages ? Comment les mettre en place ? - Quels sont les signes indispensables ? Découvrez les signes les plus utiles, tous décrits et illustrés.