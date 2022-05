Ecoconception web : les 115 bonnes pratiques. Doper son site et réduire son empreinte écologique

L'empreinte environnementale du numérique explose depuis plusieurs années, en grande partie parce que les sites Internet et autres services en ligne sont mal conçus : en témoigne le poids des pages web, multiplié par 155 entre 1995 et 2022 ! Heureusement, la démarche d'écoconception, lorsqu'elle est appliquée au Web, réduit significativement les impacts environnementaux associés à cette croissance folle, tout en améliorant l'expérience des utilisateurs. Très concret, ce livre vous aide à écoconcevoir vos sites web et autres services en ligne, grâce à ses 115 bonnes pratiques à appliquer à chaque étape de leur cycle de vie. Chacune de ces bonnes pratiques a été mise au point par des experts reconnus, regroupés au sein du collectif GreenIT.fr, et validée par des partenaires institutionnels tels que l'ADEME, des représentants des entreprises utilisatrices (Club Green IT), et des fédérations professionnelles comme Numeum et l'Association des agences-conseils en communication (AACC).