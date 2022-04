Révélez votre potentiel créatif. De l'Homo Economicus à l'Homo Creativus

La créativité n'est pas le privilège des artistes ! Elle fait appel à toutes les facultés, les compétences humaines que tout un chacun possède. Notre créativité est sollicitée aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle, pour résoudre un problème, s'adapter à un environnement, changer de travail, créer son activité ou son entreprise... Nos sens, nos émotions, la pensée divergente, la pensée systémique, et tant d'autres compétences à portée de nos mains participent à notre créativité. A l'appui d'apports scientifiques et de propositions ludiques, agrémenté d'un grand nombre d'exercices à partager avec vos enfants, en groupe ou entre amis, cet ouvrage vous accompagnera dans la reconquête de votre créativité. L'auteur vous invite à changer votre regard et vous mettre à l'écoute de tout ce qui vous entoure, à reprendre confiance en votre potentiel inné, à jouer avec la curiosité, l'imagination, la prise de risque, et à oser, pour renouer avec votre instinct créatif. Devenez ainsi cet Homo Creativus du 21e siècle dont le monde a tant besoin !