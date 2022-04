Scènes numériques. Anthologie critique. Digital stages. Critical anthology

Cette anthologie rassemble des écrits d'artistes ainsi que des entretiens de metteurs en scène et performeurs travaillant avec les technologies en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon. Ils évoquent les grandes mutations qui touchent le théâtre, le transformant en scène numérique, ainsi que son passage vers le post-numérique. Le recueil propose soixante-cinq contributions consacrées aux paradigmes constitutifs du théâtre comme le temps, l'espace, la dramaturgie, l'acteur, le spectateur, le dispositif ainsi que le processus de création. Il s'agit de témoignages à vif, venant de l'expérience du plateau et rarement archivés. L'ouvrage est idéal pour la recherche, comme support de l'enseignement universitaire mais également pour les passionnés des spectacles, situés à la frontière du théâtre, des sciences et de la technologie.