Argile sans tour et sans four

En quelques leçons progressives étayées par des créations à réaliser pas à pas, Charlotte Vannier aborde les gestes et méthodes à connaître pour débuter le travail de la terre. Utilisant des matériaux " à froid ", qui ne nécessitent pas de cuisson, et des techniques sans tour, elle met ainsi à la portée de ceux et celles qui sont attiré. e. s par la céramique un monde de création d'une richesse étonnante. Modeler, mouler, imprimer des motifs, graver, assembler des plaques, découper, teinter, faire des inclusions, vernir... , les possibilités sont infinies.