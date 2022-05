Créer des personnages de films et de séries. Du protagoniste à l'adjuvant : méthodes, conseils et techniques d'écriture du scénariste

Cet ouvrage explique comment créer de bons personnages, c'est à-dire des personnages forts, qui fascineront le spectateur et l'inviteront à partager l'histoire de manière intérieure. Illustré de nombreux exemples issus du cinéma, de la télévision ou de la littérature, il présentera différentes approches et techniques permettant d'atteindre cet objectif : utiliser des méthodes analytiques, se référer à des modèles existants, utiliser des archétypes, bien concevoir leurs interactions, les regrouper en familles, aller à contre-sens de la culture commune, ajouter des détails qui sonnent vrais, travailler leur complexité, hiérarchiser leur importance, être en mesure de les résumer en un mot unique, développer notre sens de l'observation dans la vie de tous les jours pour y trouver notre inspiration, les doter de forces et de fragilités ou de faiblesses, etc.