Wing Chun Kung Fu . L'art chinois du combat rapproché

Popularisé par Bruce Lee, le wing chun est un style martial "doux-dur" qui vise à former rapidement un combattant efficace. Ce livre traite des principes fondamentaux ainsi que certains aspects physiques, spirituels et mentaux de cet art. Son objectif est de construire des bases solides, élaborer des séances d'entraînement avec ou sans partenaire, assimiler la théorie et la terminologie rudimentaires. ? Histoire du Wing chun ? Les règles à connaître avant la pratique ? Programme technique : Yi Dji Kim Yeung Ma - Renforcer les bras, les mains - Siou Lim Tao - Ligne mère, ligne centrale personelle et ligne centrale de combat - Le placement frontal - Les déplacements basiques - Les mouvements du coude - L'angle de coupe - Les coups de poing - Les frappes de la main ouverte - Les frappes de coude - Les coups de pied et de genou basiques - Gardes parallèles, gardes en T...