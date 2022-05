Les communs. Un autre récit pour la coopération territoriale

Les biens communs, ou tout simplement les communs, sont des ressources, gérées collectivement par une communauté, celle-ci établissant des règles et une gouvernance dans le but de préserver et pérenniser cette ressource. Les auteurs s'intéressent ici aux communs de la terre et des ressources qu'elle porte dans un contexte d'urgence sociale et écologique perçue à l'échelle des territoires. Comment retrouver notre capacité à agir pour un idéal de justice social et écologique ? Comment retrouver du sens et habiter autrement nos territoires ? Si le renforcement du lien social et de la conscience écologique est le moteur de projets de territoire à co-construire, comment accepter l'incertitude, la complexité, et finalement, repenser la gouvernance ? Les auteurs proposent une autre vision de la coopération territoriale, nationale et internationale, basée sur des retours d'expérience de recherche et de développement de terrain.