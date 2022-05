Product Owner. Coffrets en 2 volumes : Maîtrisez vos missions dans une organisation agile Scrum

Un livre de la collection DataPro Le Product Owner - Maîtriser son rôle et ses missions Dans une organisation agile, quel est le rôle exact du Product Owner ? Est-ce un chef de projet 2.0 ? Avec ce livre, l'auteur propose au lecteur de répondre à ces interrogations en décrivant ce métier de manière pragmatique. Il intéressera aussi bien les personnes souhaitant passer à l'agilité et devenir Product Owner que les Product Owners ou managers désireux de gérer plus efficacement le développement de leurs produits... Un livre de la collection DataPro Scrum - Une méthode agile pour vos projets (3e édition) Ce livre s'adresse à toute personne souhaitant mettre en application ou travailler avec Scrum. Il a pour objectif de présenter cette méthode agile, la plus utilisée, sous ses aspects théoriques et pratiques afin que les lecteurs disposent des connaissances nécessaires pour la mettre en place lors de leurs futurs projets ou pour occuper efficacement leur rôle, quel qu'il soit, sur un projet Scrum. Cette nouvelle édition est actualisée selon la version du Guide Scrum officiel de novembre 2017...