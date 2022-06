La Ferme des animaux (Edition bilingue)

Un grand classique de plus pour la collection Langue pour tous. Court roman de G. Orwell publié en 1945, La Ferme des animaux raconte l'histoire d'une ferme où les animaux se révoltent, prennent le pouvoir et chassent les hommes. Véritable dystopie prenant modèle sur les fables animalières, ce roman propose une satire du stalinisme ainsi qu'une réflexion plus générale sur les dérives du totalitarisme.