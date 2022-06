Moi, Thérèse Miaou - Pas touche à mon coussin ! CP/CE1 6/7 ans

Hein ? Il est sale, mon coussin ? Et alors ? Si je l'aime plein de poils, moi ! Pas de quoi m'enquiquiner. Mais on me l'arrache ! On me le cache ! Alors, je sors. Dehors, c'est encore pire ! Les Premières Lectures niveau 2 accompagnent les enfants en CP et CE1, avec : - Une vraie intrigue, découpée en chapitres pour faire des pauses. - Un petit dico pour enrichir son vocabulaire. - Des bonus pédagogiques et ludiques pour prolonger la lecture en s'amusant.