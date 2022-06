L'Oxalis et l'or - Tome 06

La ruée vers l'or ! 1849. Amelia et Conor, maîtresse et domestique démunis, luttent pour survivre pendant la Grande Famine. Dans l'espoir de devenir riches du jour au lendemain, ils quittent l'Irlande pour la Californie, afin de participer à la ruée vers l'or. Séparés pour un temps de Conor et des Judah, Amelia et Isaiah arrivent à Cincinnati. Là, ils complotent pour se rallier un compagnon qui possède une quantité d'informations cruciales sur la ruée vers l'or. A mesure qu'elle progresse pas à pas vers l'Ouest, Amelia va prendre conscience de choses nouvelles...