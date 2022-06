Les aventures de Charlotte Holmes - tome 02

HOLMES ET WATSON COMME VOUS NE LES AVEZ ENCORE JAMAIS VUS Les vacances de Noël de Jamie Watson ne s'annoncent pas de tout repos : invité dans le luxueux manoir des Holmes dans le Sussex, il se heurte à l'énigmatique comportement de Charlotte. Et quand l'oncle de celle-ci disparaît, le duo se doit de reprendre du service. Les arrière-petits-enfants des célèbres D. Watson et Sherlock Holmes s'envolent alors pour Berlin, sur les traces d'une mystérieuse filière des faussaires... Leur contact ? Auguste, le dernier descendant des Moriarty...