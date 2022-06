Apprenez à lire les lignes de la main

UIn petit guide de chirologie pour apprendre à déchiffrer les lignes de la main etmieux se connaître ! Un message est inscrit au creux de nos mains. Les événements de notre existence s'y impriment, dessinant un paysage qui évolue au fil du temps, selon nos expériences. Forme, texture, couleur des mains, taille de la paume et des doigts, aspects des monts (de Vénus, de Mars, de Saturne...), des lignes (de vie, de tête, de coeur...), figures particulières (croix, grille, triangle, étoile...) : tous ces signes se déchiffrent comme un langage. Il suffit d'en apprendre l'alphabet. La chirologie n'est donc pas un acte de voyance, mais une lecture et interprétation des mains. Les observations recueillies permettent de composer un portrait psychologique du sujet. Illustré de nombreux schémas, cet ouvrage de référence peut vous aider à mieux vous orienter dans l'existence en apportant des réponses claires aux questions que vous vous posez : dans quel domaine puis-je exprimer au mieux ma créativité ? Quelle est ma qualité d'énergie ? Suis-je fait(e) pour gagner de l'argent ? Comment s'expriment mes liens familiaux, affectifs et amoureux ? Saurais-je m'adapter à la vie à l'étranger ? Cet art subtil nous offre de mieux nous connaître, en révélant nos dons, nos talents, nos résistances ou nos faiblesses. Mais il nous permet aussi d'aller à la découverte des autres et de leurs secrets...