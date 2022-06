Vies parallèles. De Gaulle - Mitterand

L'opposition entre de Gaulle et Mitterrand met dos à dos un homme qui lutte contre l'effondrement d'une civilisation et un individu qui se moque que celle-ci disparaisse pourvu qu'il puisse vivre dans ses ruines à la façon d'un satrape. Le premier donne sa vie pour sauver la France ; le second donne la France pour sauver sa vie. L'un ressuscite Caton ; l'autre réincarne Néron. De Gaulle se sait et se veut au service de la France ; Mitterrand veut une France à son service. L'un sait avoir un destin ; l'autre se veut une carrière. L'un a laissé une trace dans l'histoire ; l'autre pèse désormais autant qu'un obscur président du Conseil de la IV ? République. L'un a fait la France ; l'autre a largement contribué à la défaire... Ce portrait croisé se lit comme une contre-histoire du XX ? siècle qui nous explique où nous en sommes en même temps qu'elle propose une politique alternative qui laisse sa juste place au peuple : la première. M. O.