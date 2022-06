Au coeur des royautés

Un ouvrage qui rassemble l'histoire des royautés dont Jean Des Cars est l'historien de référence. Dans ses récits inédits de " Au coeur de l'Histoire ", podcast qui fédère des millions d'auditeurs, Jean des Cars nous emmène, avec son habituel talent de conteur, à la rencontre de grandes figures historiques et à la découverte d'événements marquants de notre passé. Sont rassemblés dans cet ouvrage ses meilleurs portraits consacrés aux souverains et royautés dont il est l'historien de référence : Cléopâtre, Théodora, le roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde, Elizabeth Ire, Gabrielle d'Estrées, Marie-Thérèse, Marie-Antoinette, Eugénie, Sissi et François-Joseph, Alexandre II et Katia, Raspoutine, Marie de Roumanie, Edouard VIII et Wallis Simpson, lord Mountbatten et, enfin, Elizabeth II. Une galerie édifiante dressée par une plume aussi savante que vivante. Un inspirant voyage dans le temps pour éclairer notre présent.