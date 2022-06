Les remèdes homéopathiques qui guérissent - Arnica, Belladonna, Calendula, Chamomilla, Ipeca, Sulfur

A chaque pathologie ses petits granules ! Dans cet ouvrage les remèdes sont classés par indications. Toutes les réponses homéopathiques aux ennuis de santé les plus courants sont répertoriées : Pour une utilisation simple en automédication quand il s'agit de pathologies bénignes, ou en accompagnement de traitements médicaux dans le cas de pathologies graves et/ou chroniques. Pour chaque maladie, l'auteure passe en revue tous les symptômes et, après avoir indiqué les médicaments homéopathiques les plus fréquemment utilisés, affine ses conseils en fonction des circonstances (âge, contexte de survenue des symptômes, autres problèmes de santé...).