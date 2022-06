Apprêtez-vous à ne pas fermer l'oeil de la nuit ! A Brooklyn Heights, quartier prisé de New York, Susan et Alex Wendt ont enfin trouvé l'appartement de leurs rêves ! Certes, la propriétaire, qui vit au rez-de-chaussée, paraît un peu excentrique, mais quelle importance ? Susan, qui s'était arrêtée de peindre à la naissance de sa fille, Emma, va enfin pouvoir reprendre ses pinceaux. Pour le jeune couple, un nouveau départ s'annonce... Sauf que. Un redoutable fléau s'est invité dans le home sweet home des Wendt. Des punaises de lit. Invisibles, assoiffées de sang, et apparemment indestructibles. Un vrai cataclysme, à en croire Susan. Inexorablement, la petite mécanique du bonheur domestique se détraque. A-t-on affaire à une véritable invasion ? Ou la jeune femme au bord de la crise de nerfs est-elle, tout simplement, en train de perdre la raison ?