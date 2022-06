Four Knights of the Apocalypse T04

Percival s'est éveillé à la magie de l'espoir, Hope, et, avec l'aide de ses amis, il arrive tant bien que mal à repousser Ironside. La petite troupe repart aussitôt pour Liones, rejointe par Angharad. En chemin, ils font une étonnante rencontre. Il s'agit du général des Chevaliers sacrés de Liones, connu pour ses exploits durant la Guerre sainte. Mais il n'est que l'ombre de lui-même, ivre mort et bien loin de sa gloire passée. De plus, Kant, la ville-étape avant les monts Dalflare, cache un bien inquiétant secret... Sans le savoir, Percival et ses amis ont mis les pieds dans un repaire bien mal fréquenté !