Mieux s’aimer, mieux aimer

"La vie commence le jour où l'on sent que l'on s'aime et que l'on est aimé". Mieux s'aimer pour mieux aimer, voilà la philosophie de ce livre inspirant et optimiste pour transformer sa vie, sa relation à soi et aux autres. Découvrez des clés pour dissiper les souffrances, les croyances et les conditionnements qui vous limitent, renforcer vos ressources intérieures et adopter une perspective constructive, être plus heureux, réaliser de grands projets de vie et accéder à votre propre définition du bonheur.