Idéfix et les Irréductibles - Les Romains se prennent une gamelle !

Les aventures d'Idéfix et les Irréductibles en BD sont de retour avec un nouvel opus intitulé Les Romains se prennent une gamelle ! Au programme : 3 nouvelles histoires complètes en BD (L'Oeuf à la romaine, L'Affaire du collier, La Statue de Labienus), écrites par Hervé Benedetti, Michel Coulon, Simon Lecocq et Nicolas Robin, et dessinées par Jean Bastide et Philippe Fenech. 72 pages d'humour et d'action dans les rues de Lutèce, avec des caméos de personnages des BDs Astérix (Anglaigus, Lentix, Abraracourcix et Bonemine...) : un régal, par Toutoutatis !