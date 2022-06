Femmes d'aventures ((Inédit))

Nombre de femmes ont marqué l'aventure de leur empreinte. Si pour tracer leur route elles rencontrèrent plus de difficultés que les hommes, elles y parvinrent néanmoins. Les plus fameuses avaient pour nom Alexandra David-Neel, Amelia Earhart, Anita Conti, Hélène Boucher, Titaÿna, ou encore Osa Johnson. Toutes furent des figures que l'on admira pour leurs exploits, et la plupart laissèrent des textes qui se lisent toujours avec émerveillement. Les sept femmes qui ont signé cet ouvrage succèdent à cette lignée qui sut faire de ses rêves une réalité en dépit des vicissitudes et souvent de l'infortune - puisque l'aventure demeure cette attitude de vie où l'on s'expose plus que l'on ne se protège. A elle sept, elles composent un panorama presque complet de ce que peut encore proposer l'aventure dans les domaines de la science, du sport, de l'aviation, de la connaissance des peuples lointains, de l'humanitaire ou de l'engagement pour des causes oubliées. On lira leurs témoignages pour ce qu'ils sont : une volonté constante de faire de son existence ce qu'on en a décidé un jour - et rien de moins. Patrice Franceschi Avec des textes d'Aurore Asso, Daphné Buiron, Katell Faria, Mélusine Mallender, Catherine Maunoury, Justine Piquemal Muzik et Priscilla Telmon.