Sommeil de cendres

Trois destins, trois clandestinités, trois énigmes. Paris, janvier 1974. Alors qu'une tempête s'abat sur l'Europe occidentale, la police judiciaire parisienne découvre le cadavre d'un homme sur l'échangeur du périphérique de la porte de Bagnolet. La victime, un étudiant maoïste issu d'une bonne famille, a été torturée et mutilée. L'enquête est confiée à l'inspecteur Eperlan. Dans les pas du jeune homme, Eperlan ira d'une luxueuse villa du Vésinet, aux cercles de jeux de la capitale, en passant par le campus de Vincennes, haut lieu du gauchisme. Une jeune femme apparaît bientôt dans le sillage du cadavre : l'énigmatique Alexia Zorn, qui vient tout juste de fuir Paris, deux tueurs de la pègre à ses trousses. D'autocar en autostop, munie d'un Browning et d'un sac bourré de billets, elle rejoint les Cévennes ardéchoises. Dans ce paysage de neige perdu au milieu des montagnes, elle tente de se mettre au vert, avec pour seule compagnie intermittente un vieux paysan bourru. Au coeur de ce tableau enneigé se tapit le menaçant Müll, homme du SAC (Service d'Action Civique), tout juste rentré du Maroc avec un chargement de cocaïne. Ces trois destins sont inexorablement mêlés. Pour Eperlan, la question reste de savoir comment. Et jusqu'à quand.