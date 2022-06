Pokémon - Pochette de stickers épais repositionnables Défis et cherche-et-trouve à créer !

Des stickers épais et repositionnables pour t'amuser avec tes Pokémon préférés ! Cette pochette contient trente stickers épais repositionnables à apposer sur quatre décors différents. Amuse-toi à coller, décoller et recoller les stickers Pokémon pour réinventer les paysages au rythme de tes envies, et relève les défis pour devenir un véritable Dresseur de Pokémon !