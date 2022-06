L'un pour l'autre

Le spin-off de Quoi qu'ils en disent, le roman à succès de Noémie Dani, agricultrice et autrice. Baptiste n'avait pas prévu d'arriver en retard au mariage de sa soeur. Pas plus que de tomber sous le charme de Sam, la meilleure amie de cette dernière qu'il n'a pas revue depuis des années. Pourtant, entre eux, l'attraction est immédiate. Puissante, évidente. Si le jeune obstétricien est incapable de s'investir dans une relation, Sam ne sait plus faire confiance. Entre petits secrets et passé un peu trop présent, qu'adviendra-t-il de leurs convictions ? Et si ce qui semblait alors n' être qu'une brève et discrète liaison allait devenir une relation capable de changer profondément leur vie et leur conception de l'amour ?