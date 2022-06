Les entremondes - Tome 2 La clé des trésors oubliés

Tournez la clé... et découvrez votre destination ! Les portes de l'Hôtel invisible s'ouvrent sur tous les pays du monde : d'une salle à manger en Inde, on passe à un couloir de sous-marin ou à une chambre avec vue sur la grande muraille de Chine... Et Cam est désormais pressenti pour devenir un jour le Majordome de l'incroyable établissement ! Mais à vrai dire, il peine un peu à suivre le rythme effréné de ce lieu magique - et les canulars de son ami Nico, qui a disparu de la circulation mais aime se rappeler à son bon souvenir, n'arrangent rien : rien que ce matin-là, des dizaines de chats ont envahi les chambres et les couloirs de l'Hôtel... Et quand une réception tourne au cauchemar, Cam comprend que Cass est, elle aussi, à la manoeuvre. Le jeune garçon doit absolument empêcher sa soeur jumelle et son meilleur ami de mettre l'établissement en danger - pire encore : de le précipiter entre les mains avides de Ray, le Conservateur du Musée, la Grande Maison de magie rivale ! L'Hôtel invisible pourrait bien disparaître... et pour toujours, cette fois ! Clés qui ouvrent une porte sur les pyramides ou la forêt amazonienne, animaux de pierre qui s'éveillent à la vie au détour de couloirs enchantés se modifiant à volonté... C'est avec une gourmandise évidente que Sean Easley imagine l'irruption en fanfare de la magie dans la vie quotidienne dans cette nouvelle série à découvrir d'urgence !