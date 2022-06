De cendres et de larmes

La descente aux enfers d'une famille ordinaire... Madeline, Christian et leurs trois enfants rêvent depuis longtemps d'un appartement plus grand. Alors, quand l'occasion se présente pour le père de famille d'obtenir le poste de conservateur au cimetière de Bercy, avec un pavillon de fonction de 190 m2 , la famille Mara décide de changer de vie. Mais rapidement, la situation se dégrade. Suite à une tempête, la maison se révèle humide et mal chauffée. Mickaël, l'aîné des enfants, ne va plus en cours ; Anna, la plus petite, enchaîne les bronchites ; et Eliot, le cadet, semble porter un lourd secret. Tandis que Madeline essaie tant bien que mal d'être sur tous les fronts, Christian, qu'elle ne reconnaît plus, se plonge à corps perdu dans la peinture. Et si ses toiles sont puissantes, elles n'en sont pas moins inquiétantes. Madeline sent bien que quelque chose ne tourne pas rond. Elle sent, avec angoisse, enfler une menace qui pèse sur sa famille...