Nos monstres

Quand les patients d'une psychiatre libèrent leurs démons pour commettre les plus atroces des crimes... Grande-Bretagne, de nos jours. Un ex-taulard, violeur repenti, frappé de multiples coups de couteau à la sortie d'un pub. Un crime émotionnel selon l'inspectrice Kim Stone qui ne tarde pas à débusquer la coupable : Ruth, une ancienne victime du violeur. Un classique. Pour autant, quelque chose ne colle pas. Ruth semble distante de ses actes, comme sous emprise. Pour comprendre les motivations exactes de la meurtrière, Kim se tourne vers Alex Thorne, sa psychiatre, une femme séduisante, pleine d'assurance, qui fascine l'enquêtrice autant qu'elle l'intrigue. Et ces deux-là n'ont pas fini de se croiser. D'autres crimes commis, d'autres meurtriers aux profils inattendus ; tous ont un même lien : Dr Alex Thorne. Quels soins la belle psychiatre prodigue-t-elle à ses patients ? Ou plutôt, quelles expériences réalise-t-elle sur eux ? Et pourquoi Kim a-t-elle le sentiment d'être devenue le nouveau sujet d'étude du Dr Thorne ? Prise au piège d'un labyrinthe de folie savamment mis en place par cette étonnante psychiatre, Kim Stone devra affronter ses démons pour tenter de s'en sortir et faire éclater la vérité...