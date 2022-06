Londres va bientôt se transformer en musée macabre, mais personne ne le sait encore... Londres, Hyde Park, 11h30, un matin d'hiver. Un joggeur tombe nez-à-nez avec un cadavre minutieusement disposé sous une statue du parc. Le corps de la victime a été placé de telle sorte qu'il ressemble trait pour trait à la posture du Penseur de Rodin. Le détective Chambers s'approche du corps et découvre avec stupeur que l'homme est toujours en vie, mais comme enfermé dans la glace. En plus de résoudre l'enquête, Chambers va devoir s'allier à ses deux nouveaux jeunes coéquipiers : Adam Winter et Kim Reilly (une jeune femme aux airs de Viking). Le trio est bientôt appelé sur une nouvelle scène de crime : deux corps collés l'un à l'autre, dans la même position que la Pietà de Michel-Ange. Les trois enquêteurs vont devoir faire vite s'ils veulent éviter que le tueur ne transforme toute la ville en encyclopédie d'art...