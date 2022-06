Pimp. Mémoires d'un maquereau - (Réédition)

"Iceberg Slim, le proxénète le plus célèbre des Etats-Unis". LIBERATION Robert Beck, jeune vaurien de Milwaukee, n'a qu'un rêve : devenir le plus grand mac des Etats-Unis. De 1940 à 1960, il devient Iceberg Slim, patron d'un harem et maître du pavé de Chicago. Impitoyable et accro à la cocaïne, il est toujours à la recherche d'une proie à envoyer sur le trottoir. Plein de sueur, de sexe et de violence, ce document unique sur les bas-fonds de l'Amérique est un ouvrage culte. Robert Beck, alias Iceberg Slim (1918-1991), célèbre proxénète de Chicago, a publié plusieurs livres largement inspirés de sa vie : Pimp, Trick Baby et Mama Black Widow (disponibles chez Points) constituent la "trilogie du ghetto" . Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-François Ménard Préface de Sapphire