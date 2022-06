Pile ou Face

Un amour éternel qui défie les doutes et le temps. S'il ne devait exister qu'une seule v rit en ce monde, ce serait que l'amour de Louis et Lara est une vidence. Même lorsqu'ils se détestent, ils s'aiment, depuis toujours. Destinés à être ensemble, ils forment aujourd'hui un couple heureux et comblé par leur famille, leurs amis et leurs passions. Une vie équilibrée, idéale, parfaite Mais est-ce vraiment le cas ? Ont-ils effacé leur passé douloureux, les tourments du présent et toutes ces craintes de l'avenir ? Il semblerait que non. Lara n'avance plus, par peur de tomber. Louis couve sa fille, terrifiée à l'idée de la perdre. Les démons en eux, comme ceux qui les entourent, sont toujours là et menacent de briser ce couple que tous pensent impossible de détruire. Pile dans l'intimité , face devant les autres ; ils jouent leur existence en oubliant que l'amour peut vite se transformer en haine, et que d'une petite brise, leur joli château de cartes peut s'effondrer