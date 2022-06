Une ode noire à la jeunesse, au rock et à l'Amérique. Face A : Un déferlement de violence s'abat sur les Etats-Unis : à travers le pays, des musiciens sont assassinés en plein concert. Quand vient le tour de Shaun, sa petite amie et le guitariste de son groupe tentent d'expliquer le geste des tueurs. S'agit-il de simple jalousie ou d'obsession fanatique ? A moins qu'il s'agisse d'une contestation qui touche à l'essence même de la musique... Face B : La même histoire mais racontée différemment. On creuse l'histoire des personnages, leur passé. Et cet angle jette une autre lumière sur les événements tragiques en cours.