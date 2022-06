Quand un tueur en série ose s'en prendre à la Grande Muette... Ancienne élève de l'école d'officiers militaires de Saint-Cyr, Emma Duhaut a choisi la gendarmerie par vocation. Résoudre des crimes atroces est devenu sa drogue quotidienne. Lorsqu'elle est appelée sur une nouvelle enquête, un souvenir la frappe : le capitaine de l'armée de terre dont le cadavre est dévoré par de l'acide était de sa promo. Malgré ses efforts l'enquête piétine et les victimes se multiplient. Leur étrange point commun : ils sont tous passés par Saint-Cyr. Confrontée à des meurtres violents et à un tueur insaisissable qui se rapproche d'elle, Emma se lance dans un combat acharné et personnel contre cette hydre du mal. Réussira-t-elle à faire couler le sang de l'hydre ?