Osez désirer tout. La véritable philosophie du Christ

"La philosophie du Christ est destinée aux amoureux de l'intensité, aux amants du vivant. Elle s'adresse à des êtres dont le désir est tellement grand qu'il n'acceptera pas moins qu'une vie infinie". Est-ce que l'on doit renoncer au désir, comme nous y invitent certaines sagesses, ou au contraire le vivre intensément ? Selon la philosophie du Christ, vous vivrez le désir intensément et infiniment car vous êtes votre désir ! Osez désirer tout et vous accéderez à l'abondance et à la grâce. Un livre profond et spirituel, qui nous éclaire sur nos vies à la lumière du message christique non religieux.