Blue Lock T08

La bataille des rivaux se poursuit. Après avoir récupéré Barô dans leur équipe, c'est à Kunigami, Chigiri et Reo qu'Isagi et Nagi vont devoir faire face. Les deux équipes étant de force égale, Isagi devra nécessairement créer l'alchimie avec ses coéquipiers et évoluer en coursde match. L'effet conjugé des égos d'Isagi et Nagi portera-t-il un coup fatal à l'individualisme de Barô ? L'issue du match s'avère des plus incertaines...