Cartes de Mode fluo

Une pochette avec des cartes à gratter et à colorier fluo pour créer ta mode ! Ta pochette contient tout le matériel nécessaire pour réaliser de magnifiques tableaux de mode : 4 cartes à gratter et 4 cartes à colorier et compléter avec des strass et des stickers pour décorer de jolies tenues estivales. Grâce à ta pochette, fais apparaître les détails élégants des vêtements au jolis motifs fluorescents, et crée des tenues tendance ! Dans la même collection : - Cartes de mode - Jolis motifs - Cartes de mode - Motifs du monde