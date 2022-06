Pour tout te dire... tout le monde ment. Le talent de romancière de Lucy Harper lui a tout donné ; la gloire, la fortune et des fans par millions. Il lui a aussi donné Dan, un mari jaloux dont la carrière d'écrivain est au point mort. Un jour, Dan disparaît. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un disparaît dans l'entourage de Lucy. Trois décennies plus tôt, son petit frère Teddy s'est lui aussi volatilisé. Lucy, seul témoin, n'a jamais dit la vérité sur ce drame, au grand désarroi de ses parents. C'est à ce moment-là qu'elle a développé son talent de conteuse. Mais aujourd'hui Lucy est une adulte qui ne peut plus se cacher derrière la fiction. Le monde entier la regarde, et sa vie est passée au peigne fin. Une vie faite d'histoires, certaines plus plausibles que d'autres. Aurait-elle pu faire du mal à Teddy ? A-t-elle tué Dan ? Lucy Harper devra enfin dire la vérité. Croix de bois, croix de fer, si elle ment, elle va en enfer.