Petites créatures

Une jeune mère pense que ses bébés ont été échangés. A-t-elle perdu la raison ? Ou son entourage refuse-t-il la vérité? Lorsque la fragile Lauren Tranter met au monde des jumeaux, elle se sent coupable de ne pas éprouver cet amour viscéral qu'on attend d'une mère. Mais quand ce sentiment arrive enfin, il dévaste tout sur son passage. Un incident à la maternité va la bouleverser encore davantage : au milieu de la nuit, elle est attaquée par une femme qui menace de s'en prendre à ses enfants. Quand, quelques jours plus tard, les bébés disparaissent, c'est l'enquêtrice Jo Harper qui les retrouve sains et saufs. Mais la jeune maman, d'abord euphorique, est bientôt persuadée que ces jumeaux ne sont pas les siens... Un thriller domestique à la lisière du fantastique. Entre tétées, hurlements et baby blues, Melanie Golding nous plonge dans ces tourments irrationnels dont sont victimes les jeunes parents...