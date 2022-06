La Conjonction dorée

Une incroyable enquête à un rythme effréné et un rendez-vous bouleversant avec le destin de l'Homme. Deux crimes terrifiants, deux messages. L'astronaute Christina Dimitrios a vingt-quatre heures pour retrouver les traces de son père disparu mystérieusement lors d'une mission Apollo. Avec l'aide d'un professeur d'archéologie, Christina se lance dans un jeu de piste à la découverte d'indices cachés dans des oeuvres anciennes des musées d'Athènes, de Florence et de Paris. Un périple haletant qui la mènera sur les traces de son père et vers un étonnant secret des astres caché depuis des millénaires.