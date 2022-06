Nelle la coccinelle

Nelle la petit coccinelle habite dans une jolie fleur rose. Elle mange de la confiture de pétales, elle prend un bain de pollen, elle se protège de la rosée avec son mini parapluie, elle fait du toboggan sur les pétales. Quelle belle journée ! Et quand le soir, la fleur se referme, elle disparaît ! Mais où es-tu, Nelle ? Le lendemain matin, la fleur se rouvre et la petite coccinelle réapparaît, après un bon dodo. Un doigt d'enfant se tendalors : "Viens sur ma main, Nelle, pour me faire des guili ! "